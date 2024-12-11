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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وائل سرحان حكما لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي بكأس الرابطة

سيراميكا
سيراميكا
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يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى طاقم حكام يتكون من: 
حكم ساحة: وائل سرحان
حكم مساعد 1 : عدي عيد 
حكم مساعد 2 : أحمد رشدي
حكم Var : السيد شعبان
حكم Var مساعد: طارق مجدي
يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس الرابطة.

سيراميكا البنك الأهلي مباراة حكما