يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى طاقم حكام يتكون من:
حكم ساحة: وائل سرحان
حكم مساعد 1 : عدي عيد
حكم مساعد 2 : أحمد رشدي
حكم Var : السيد شعبان
حكم Var مساعد: طارق مجدي
يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس الرابطة.
البوابة سبورت
وائل سرحان حكما لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي بكأس الرابطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.