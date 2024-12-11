كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من ملعب "974" في الدوحة

يتواجد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة بكأس إنتركونتيننتال.

ويتابع الجهاز الفني مباراة اليوم في ديربي الأمريكتين لمعرفة الطرف الثاني في الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال على كأس التحدي، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري، على نفس ملعب مباراة اليوم.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر على متن طائرة خاصة، وحرصت الجماهير المصرية على استقبال البعثة خارج فندق الإقامة، والهتاف للاعبين ومطالبتهم بالفوز بكأس التحدي.

الأهلي بطل القارات الثلاثة

وتوج الأهلي بكأس آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ بعد الفوز على العين الإماراتي في أولى مبارياته بكأس القارات للأندية، فيما يواجه الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي بكأس التحدي، ويتأهل الفائز من المباراة إلى نهائي البطولة للعب أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال..

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيي عطية الله وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم

التدريب الأخير للأهلي قبل السفر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال» بالعاصمة الدوحة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران، راجع خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.

أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة اندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسا كبيرا من الجميع.