كأس إنتركونتيننتال.. تعرف على برنامج الأهلي في قطر

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق في اليوم الأول بقطر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، والذي يبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وينطلق مران الأهلي الأول في قطر في الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء في السادسة مساء.

ويتوجه الجهاز الفني إلى ملعب «974» لمتابعة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، لمعرفة الطرف الثاني الذي سيواجه الأهلي يوم 14 ديسمبر على كأس التحدي.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال..

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيي عطية الله وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم

التدريب الأخير للأهلي قبل السفر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال» بالعاصمة الدوحة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران، راجع خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي الكبير.

أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة اندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسا كبيرا من الجميع.