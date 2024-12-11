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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بواقعة «تحرش الواحة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مدينة نصر جلسة النطق بالحكم على المتهمين الثلاثة في قضية أرض الواحة للاستعراض بالقوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح.

وألقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين؛ إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبناءً على الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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