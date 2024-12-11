السعودية وكندا تؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء - تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‎ وأكد الجانبان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.