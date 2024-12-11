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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وكندا تؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة

السعودية
السعودية
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء - تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‎ وأكد الجانبان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

 

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو السعودية كندا