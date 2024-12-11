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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل زوجها في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بواسطة عكاز طبي ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل به آثار ضرب ودماء بالرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه حيث تعدت عليه بعكاز طبي ضربا حتى الموت في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور علي جثة عاطل القبض علي المتهمة المتهمة بقتل زوجها داخل شقة سكنية اوسيم خلافات أسرية