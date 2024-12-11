وزير الإعلام اليمني: الحوثيون أنشأوا مئات المعتقلات السرية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي عمدت لإنشاء مئات المعتقلات السرية، وحولت العديد من المؤسسات العامة (المدارس، المساجد، والمنازل) إلى مسالخ بشرية واستخدمت الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المناهضين لانقلابها والتنكيل بهم.

وأكد الوزير اليمني - في تصريح نقلته (الفضائية اليمنية) الثلاثاء - أن اليمنيين سيحتفلون قريبا بتحرير كل المحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين ارتكبوا جرائم اختطاف وإخفاء قسري طالت عشرات الآلاف من اليمنيين، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون وناشطون وحتى نساء وأطفال، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي.