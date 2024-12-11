فرنسا تسحب مقاتلتيها من طراز ميراج من تشاد لبداية الانسحاب العسكري منها

سحبت فرنسا مقاتلتيها من طراز ميراج من تشاد مما يشير إلى بدء انسحابها عسكريا من هذه الدولة الأفريقية، حسبما أعلن الجيش الفرنسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل جيوم فيرني إن طائرتي ميراج 2000- دي أقلعتا من قاعدة فرنسية في نجامينا بعدما قدمت القوات المسلحة التشادية لتوديعهما وستعودان إلى قاعدة جوية فرنسية في نانسي بشرقى فرنسا.

وأضاف أن المفاوضات مستمرة مع سلطات تشاد بشأن كيفية سحب فرنسا بقية أفراد قوتها التي يبلغ قوامها 1000 جندي وموعد تنفيذ ذلك، وما إذا كان سيغادر جميعهم أم بعضهم.

ووصفت حكومة تشاد لدى إعلان نهاية اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا الشهر الماضي القرار بأنه نقطة تحول تاريخية للبلاد التي نالت استقلالها في 1960. وذكرت أنها ستمكن تشاد من إعادة تحديد شراكتها الاستراتيجية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وكانت تشاد إحدى آخر الدول في المنطقة التي أبقت فرنسا على تواجد عسكري كبير بها، بعدما رحلت قواتها في السنوات القليلة الماضية عن النيجر ومالي وبوركينا فاسو بعد سنوات من مقاتلة المتطرفين الإسلامويين جنبا إلى جنب مع القوات المحلية.