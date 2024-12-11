البيت الأبيض: قادة مجموعة السبع يعتزمون بحث ملفي أوكرانيا وسوريا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن قادة مجموعة السبع يعتزمون بحث ملفي أوكرانيا وسوريا في اجتماع عبر الفيديو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال كيربي للصحفيين: "سوريا وأوكرانيا سيكونان بالتأكيد على جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع".

وأضاف: "إن هذين الموضوعين في مركز اهتمام قادة المجموعة". وتابع: "القضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها ضمن الاجتماع ستعلن عنها الإدارة الأمريكية لاحقا".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت قد أكد أن بايدن وإدارته يراقبان الأوضاع المتسارعة في سوريا عن كثب.

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن قلق واشنطن إزاء الوضع في سوريا.

ونفى مجلس الأمن القومي الأمريكي علاقة واشنطن بهجوم المعارضة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا عن كثب وكانت على اتصال بالعواصم الإقليمية.