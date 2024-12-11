واشنطن تمنح كييف قرضا بـ 20 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة

أعلنت الخزانة الأمريكية منح قرض لأوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من حزمة مجموعة دول السبع المقررة بقيمة 50 مليار دولار مشيرة إلى أن سداده سيتم من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن تخصيص 20 مليار دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا، ضمن اتفاق مجموعة السبع لتقديم قروض طارئة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار دولار، بهدف تسريع تدفق العائدات".

وأشارت الوزارة إلى أن "القرض سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الأموال المذكورة "ستُحوَّل إلى كييف عبر صندوق وسيط تابع للبنك الدولي يهدف إلى دعم تمويل أوكرانيا".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة السبع التوصل إلى توافق بشأن آلية تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار إلى أوكرانيا سيتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وصرح حينها مسؤول أمريكي بأن مجموعة السبع تمضي قدما في مسألة تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، حيث ستقدم الولايات المتحدة 20 مليار دولار، من إجمالي القرض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وأخرون 30 مليار دولار.

هذا وأكدت روسيا أكثر من مرة أن أي مساس بأصولها ستعتبره سرقة صريحة، وأن ردها سيكون مؤلما على مثل هذه الخطوات.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. وحسب وصفه، فإن الغرب قد اتخذ المسار الأسوأ، بقراره استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب.