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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وبيت لاهيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة، في قصف الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 30 مواطنا بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،786 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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