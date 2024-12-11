أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، بشكل ملحوظ بداية تداولات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 عند نفس مستوى تراجعه نهاية تعاملات أمس الثلاثاء في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي المصري، والتي تعرض تحديثات أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة .

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى مستهل اليوم 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلى المصرى 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع،

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مستهل اليوم في بنك القاهرة ليسجل و50.4 جنيه للشراء مقابل 50.5 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجارى الدولى" cib " مستهل اليوم الأربعاء نحو 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بداية اليوم فسجل 50.4 جنيه للشراء 50.5 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة الإسلامي، نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار بداية اليوم ,نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.59 جنيه للبيع.

و في بنك قناة السويس تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 50.42 جنيه للشراء ، و50.52 جنيه للبيع .

في بنك التعمير والإسكان، تراجع سعر صرف الدولار اليوم بنحو 14 قرشا مقارنة بأسعاره نهاية تعاملات الأمس ليسجل 50.36 جنيه للشراء، و 50.46 جنيه للبيع .