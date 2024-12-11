نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يبدأ زيارة للصين تستغرق يومين

بدأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف رحلة عمل إلى الصين، حيث وصل اليوم الأربعاء إلى بكين في زيارة تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجتمع مع القيادة الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضع مدفيديف إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب، المكون من ثلاثة طوابق، ويعتبر نصبا تذكاريا وطنيا لجمهورية الصين الشعبية، يقع في ميدان تيانانمن في وسط بكين.

وتم بناء النصب التذكاري تخليدا لذكرى الأبطال الذين لقوا حتفهم في النضال الثوري للشعب الصيني في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويبلغ ارتفاعه حوالي 38 مترا، ووزنه 10 آلاف طن.

وكانت آخر زيارة أجراها مدفيديف إلى الصين في ديسمبر 2022، وعقد عدة اجتماعات مع زملائه الصينيين، حيث تمت مناقشة المواضيع الثنائية والدولية.

وفي الوقت نفسه، تستمر الاتصالات بأشكال وعلى مستويات مختلفة، بما في ذلك على أسس حزبية بين روسيا والصين.