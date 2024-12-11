روسيا والهند تناقشان توسيع مجالات التجارة وآفاق التعاون في موسكو

يستضيف مركز "روسيا سيفودنيا" الصحافي حوار الأعمال الهندي الروسي اليوم الأربعاء، حيث سيجري مناقشة حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التجارة وتطوير العلاقات بين البلدين.

وسيتضمن الحدث ثلاث جلسات مواضيعية مخصصة لنمو تدفقات التجارة والاستثمار وتوسيع روابط النقل والابتكارات في الصناعة والخدمات المصرفية والزراعة، وكذلك في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير البحث العلمي المشترك والبرامج التعليمية.

ومنظمو هذا الحدث هم تحالف الأعمال الهندي ومجلس الأعمال للتعاون مع الهند وحكومة موسكو و"روس كونغرس".

ويتضمن برنامج الحدث جلسة عامة مخصصة لموضوعات تطوير العلاقات التجارية وحل المشكلات اللوجستية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

والجدير ذكره أن كبار الخبراء والسياسيين وممثلي الأعمال في البلدين سيتحدثون في خلال هذا الحدث.