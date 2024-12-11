أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 .

ويأتي الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب متأثرا بارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وكذلك بارتفاع أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي .

بلغ سعر الذهب عيار 24 “ الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الصاغة المصرية ” بداية تعاملات اليوم نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيها للشراء.

بينما وصل جرام سعر الذهب عيار 22 الآن إلى 3981 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر إقبالا وانتشارا بين المصريين" فسجل السوق نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار " 18 " في الصاغة المصرية نحو 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في أسواق الصاغة المصرية نحو 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1628.5 جنيه للبيع، و1620 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” بداية اليوم 30.440 ألف جنيه.

وسجّل سعر أوقية الذهب عالميًا “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” نحو 2693 دولارًا للأوقية.

وفي بورصة الذهب العالمية واصل الذهب العالمي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بدعم من تعهد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالمي بزيادة التحفيز لدعم النمو ومزيد من التيسير النقدي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي أمس الثلاثاء 2661 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2693 دولارا للأونصة.

ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2676 دولارا للأونصة مدعوم بإعلان البنك المركزي الصيني عن استكمال عملية شراء الذهب بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية.

تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على صورة أوضح لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم.