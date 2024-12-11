قصة نجاح للمرأة المصرية.. «رشا قناوي» نموذج مُلهم في القيادة والتغيير

في عالم مليء بالتحديات، تثبت المصرية "رشا قناوي" أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة تمتد تأثيراتها محليًا ودوليًا، وبفضل مسيرتها المهنية المتميزة، استطاعت أن تكون مثالًا يُحتذى به في القيادة، الابتكار، وتمكين النساء والشباب، فهي الخبيرة الاقتصادية والمستشارة الحكومية، تمتلك خلفية أكاديمية استثنائية جعلتها من أبرز القادة في مجال الإدارة والاقتصاد.

حصلت رشا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم استكملت تعليمها العالي لتحصل على ماجستير في الاقتصاد من الجامعة نفسها، ولم تتوقف هنا، بل انطلقت إلى واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في العالم، كلية هارفارد كينيدي، حيث حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة، وهو البرنامج الذي يُعد قادة عالميين لإحداث تأثير ملموس في مجتمعاتهم.

كما حصلت على شهادة في القيادة والإدارة وعلوم القرار من كلية هارفارد، مما عزز من قدراتها في تطوير الرؤى الاستراتيجية وإدارة التغيير، وعملت رشا كمستشارة أولى لعدد من الوزراء المصريين، وسفراء الولايات المتحدة في مصر، ومكتب العمل الدولي في جنيف، وخلال مسيرتها المهنية، قدمت استشارات متقدمة في السياسة العامة والاقتصاد، مما جعلها شخصية بارزة في العديد من المحافل الدولية.

إحدى أبرز إنجازاتها كانت مساهمتها في نجاح المفاوضات بين وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة المصرية حول إطار التجارة والاستثمار، وهو ما أكسبها جائزة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للأداء المتميز، كعضو مصري وحيد في فريق السفارة الأمريكية، ومع مرور الوقت، أدركت رشا أن القيادة ليست مجرد منصب، بل أداة للتغيير الحقيقي.

أصبحت شغوفة بتقديم رؤى وأدوات فعالة لتطوير القادة وتنمية المهارات القيادية، وعملت كمدربة ومحاضرة متخصصة في “القيادة التأقلمية” وفن الإدارة، وبعد تخرجها من هارفارد، شغلت منصب محاضر في الكلية نفسها، حيث قامت بتدريس “فن القيادة والسرد العام”، وساعدت من خلال دورها في إعداد الأفراد والمنظمات لفهم كيفية إحداث تغيير استراتيجي مؤثر في الأنظمة الاجتماعية.

اليوم، تعمل رشا مع شركات عالمية كمدربة قيادة ذات تصنيف عالي، وتقدم ورش عمل حول القيادة، الذكاء العاطفي، وإدارة التغيير، تسافر حول العالم لتعليم فن القيادة ومساعدة القادة الشباب والشركات الناشئة في تحقيق نجاحات ملموسة، كما تركز بشكل خاص على تمكين النساء من كسر الحواجز وتجاوز الصور النمطية، وتشجيعهن على تحقيق مناصب قيادية عليا.

وهي أيضًا متحدثة عامة مرموقة، تهتم بابتكار حلول جديدة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت برامج متخصصة لتمكين الحكومات من الوصول إلى استراتيجيات مبتكرة وحلول فعالة، ومن خلال خبرتها التي تمتد لعشرين عامًا، ساهمت في تصميم وتقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير قادة أقوياء وتحقيق تحول إيجابي في بيئة العمل.

وفي عام 2020، تم اختيار رشا ضمن قائمة أفضل 50 امرأة مؤثرة في مصر، تقديرًا لدورها البارز في مجالات القيادة والاقتصاد، كما أن مقالاتها وأبحاثها حول القضايا الاقتصادية والسياسية تركت أثرًا كبيرًا، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية لتقديم رؤاها حول القيادة الحقيقية، وهي نموذج حي للمرأة المصرية الناجحة، التي تجمع بين الفكر الريادي، الالتزام المجتمعي، والقدرة على التأثير الإيجابي محليًا ودوليًا، وقصتها ملهمة لكل من يسعى لإحداث تغيير حقيقي في حياته ومجتمعه.