الخارجية الأمريكية: لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، الثلاثاء، أن واشنطن لا تخطط لفتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

وجاء في بيان الوزارة: "لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق وأوضحنا للقيادة الجديدة أن هناك خطوات مطلوبة لذلك".

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر إن القوات الأمريكية باقية في سوريا لأن لديها مهمة يجب إكمالها هناك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإعادة النظر في سياستها تجاه المعارضة السورية المسلحة التي وصلت إلى السلطة في سوريا.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول لم تسمّه في إدارة البيت الأبيض، وتابع في حديثه للصحيفة قائلا: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت (هيئة تحرير الشام) ستفي بوعدها بالتعددية والديمقراطية، وما هي الأهداف الأوسع للجماعة. ولن نستخلص أي استنتاجات في الوقت الراهن".

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الأمريكي ساعد القوات المتحالفة معه في سوريا على "احتلال الأراضي التي كانت تحت سيطرة الحكومة المخلوعة لسنوات عديدة".

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت، صباح يوم الأحد الماضي في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.