الأهلي يكتب التاريخ ويفوز على برايا كلوب البرازيلي بمونديال أندية رجال الطائرة

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة فوزًا تاريخيًّا على فريق برايا كلوب البرازيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة العالم للأندية، التي تقام في البرازيل، متفوقًا على صاحب الأرض والجمهور بعد أداء مميز من اللاعبين.

قدم فريق رجال طائرة الأهلي عرضًا قويًّا تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، وظهر اللاعبون بمستوى قوي للغاية، لينجح الفريق في تحقيق فوز مهم على حساب الفريق البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

‏‎أقيمت المباراة على صالة سابيازينيو بمدينة أبورلانديا البرازيلية، وشهد الشوط الأول تميزًا للاعبي الفريق في حائط الصد والإرسال المتقن، وانتهى بتقدم الفريق بنتيجة 25-23، وانتهى الشوط الثاني لصالح برايا كلوب بنتيجة 25- 23، وعاد الفريق للتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-21، ثم تفوق في الشوط الرابع بنتيجة 27-25، ليحقق الفريق الفوز الأول في تاريخه في البطولة الكبيرة.

يترأس البعثة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، وتضم عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة محمد إخصائي تأهيل، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.

واللاعبين: عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

