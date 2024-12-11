أستون فيلا يحقق فوزًا مهمًا على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 3 عن طريق جون ماكجين، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا. لكن لايبزيج لم يستسلم وسرعان ما تمكن من العودة، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 52 عبر جون دوران، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52 ليمنح فريقه التقدم.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، عاد أستون فيلا إلى المباراة بقوة، حيث سجل روس باركلي الهدف الثالث في الدقيقة 85 ليمنح فريقه فوز في اللحظات الأخيرة.

وبهذا الانتصار، يعزز أستون فيلا من موقفه في البطولة، ويحقق فوزًا ثمينًا في مباراة مثيرة شهدت تقلبات عدة في النتيجة.