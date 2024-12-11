بايرن ميونخ يكتسح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على شاختار دونيتسك 5-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "فيلتينس أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح شاختار التسجيل في الدقيقة 5 عن طريق كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو، ليصدم الفريق الألماني في بداية المباراة. ولكن سرعان ما استعاد بايرن ميونخ زمام الأمور، حيث سجل كونراد لايمر هدف التعادل في الدقيقة 11، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن 2-1.

في الشوط الثاني، واصل بايرن سيطرته على المباراة، حيث سجل ميكايل أوليس هدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الرابع في الدقيقة 87، قبل أن يختتم ميكايل أوليس مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 90.

بذلك، يحقق بايرن ميونخ فوز عريض يعزز من موقفه في البطولة، ويظل شاختار في مؤخرة المجموعة بعد هذا الخسارة الثقيلة.