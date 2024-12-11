علاوة وترقيات.. قرارات جديدة لـ«الوطنية للإعلام» برئاسة المسلماني

عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني وبحضور كافة الأعضاء، ووفقا لأحكام القانون فقد تم انتخاب خالد نوفل وكيلًا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يعكف حاليًا على دراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية، ومن الضرورة أن تكون هناك مساحة من الوقت - وبالطبع ليست بالكبيرة - مشيرا إلى هناك مناقشات حول مختلف الأفكار ووجهات النظر لمعالجة بعض الملفات، وأنه جاري وضع تصور وخطة عمل لتحقيق كافة المستهدفات للنهوض بالعمل وتحقيق مصالح العاملين.

وأكد أعضاء مجلس الوطنية للإعلام على التكاتف والتعاون؛ لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة وبذل كافة الجهود بما يحقق تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة والعمل على زيادة مواردها بما يعزز ويحقق تحسين بيئة العمل ومصلحة العاملين بالهيئة.

وفى رسالة طمأنه للعاملين بالهيئة وأيضا الزملاء المحالين للمعاش، فقد أكد المجلس برئاسه أحمد المسلماني بأنه سيكون هناك عمل متواصل وجاد بهذا الصدد.

وقرر المجلس فى اجتماعه اليوم صرف علاوة خاصة لعام ٢٠٢٢ وتضاف على المرتب الأساسي اعتبارا من شهر يناير القادم.

وتنفيذ ترقية الزملاء المستوفين المدد البينية وشروط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ على أن تحتسب أقدميتهم اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ والتنفيذ بحد أقصى خلال شهر.

كما تقرر صرف ثلاثة أشهر مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية للسادة للزملاء المحاليين للمعاش وهى أشهر ٧ / ٨ / ٩ / من عام ٢٠١٩

كما تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحاليين للمعاش من ١ / ١٢ / وحتى ١٠ / ١٢ / من عام ٢٠١٩، على أن يتم تسليم الشيكات يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن قرار تشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.