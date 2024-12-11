باريس سان جيرمان يحقق ثلاثية على ريد بول سالزبورج

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح فريق باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق النجم البرتغالي جونزالو راموس، ليضع فريقه في المقدمة في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق الفرنسي ضغطه، وأضاف نونو مينديس الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة، ليقضي على أي آمال لفريق سالزبورج في العودة.

وفي الدقيقة 85، اختتم ديسير دو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثالث ليؤكد تفوق باريس سان جيرمان في المباراة، ليحقق الفريق فوزعريض

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط، بينما ظل ريد بول سالزبورج برصيد 3 نقاط.