قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في بورين جنوب نابلس

الأربعاء 11/ديسمبر/2024 - 12:12 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، خمسة فلسطينيين على الأقل، في قرية بورين جنوب نابلس. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 12 آلية عسكرية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت خمسة مواطنين، هم: عمر بشير قادوس، وهيثم بشار قاوس، وعبادة راشد نجار، وإسماعيل أحمد عيد، وأحمد مصطفى راشد نجار، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأشار عمران إلى أن الاقتحام مازال مستمرا حتى اللحظة، ويجري الاحتلال عملية تفتيش ومداهمة للمنازل.