ريال مدريد يحقق فوزًا مهمًا على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هامًا على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "جويس" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح فريق ريال مدريد التسجيل مبكرًا في الدقيقة 10 عبر النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليمنح فريقه الأفضلية في الشوط الأول. ولكن، مع بداية الشوط الثاني، تمكن أتالانتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق شارل دي كيتيلاري، الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء.

لكن سرعان ما استعاد ريال مدريد تقدمه، حيث سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جود بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 59 ليعزز تقدم الفريق الملكي.

وفي الدقيقة 65، سجل أديمولا لوكمان هدف رائع لأتالانتا، ليقلص الفارق إلى هدف واحد، لكن ريال مدريد حافظ على تقدمه حتى النهاية ليحقق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بهذا الفوز، تقدم ريال مدريد الى المركز ال 18 بشكل مؤقت بينما يظل أتالانتا يسعى لتحسين نتائجه في الجولات القادمة