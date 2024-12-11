رئيس رابطة كاريتاس لبنان يزور الدكتور سامي أبو المنى

زار الأب ميشال عبود، رئيس رابطة كاريتاس لبنان، برفقة الأب سمير غاوي رئيس دير مار جرجس في الناعمة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ الدكتور سامي أبو المنى، وذلك بحضور معاون شيخ العقل السيد نظام حطوم.

تناولت الزيارة تبادل الآراء حول الوضع الاجتماعي الراهن في لبنان، وما أفرزته أزمة النزوح من احتياجات على مختلف الأصعدة، إضافة إلى مناقشة سبل مواكبة المرحلة المقبلة، وإمكانية التعاون مع رابطة كاريتاس لبنان في مختلف القطاعات الإنسانية والاجتماعية.

كما تطرق الحديث إلى أهمية الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الماروني-الدرزي، وهي المبادرة التي أطلقها وشجعها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسماحة شيخ العقل الدكتور سامي او المنى. وأُشير إلى الدور الذي يؤديه الأب سمير غاوي بالتنسيق مع السيد نظام حطوم في هذا الإطار، خصوصًا في مجال التنمية وتفعيل مقدرات الكنيسة والأوقاف لخدمة المجتمع وتعزيز الدور الإنمائي.

جاءت هذه الزيارة لتؤكد أهمية الحوار والشراكة بين مختلف الطوائف اللبنانية في مواجهة التحديات المشتركة، والسعي نحو تنمية مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع.