القتال من أجل التأهل.. الجولة السادسة تحسم مصير الأندية في دوري الأبطال

تدخل بطولة دورى أبطال أوروبا ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مراحلها الحاسمة مع انطلاق الجولة السادسة من مرحلة المجموعات، حيث سيُحدد مصير الفرق المتأهلة إلى أدوار الـ١٦ فى هذه الجولة.

تشهد هذه الجولة العديد من المباريات المثيرة التى ينتظرها عشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، حيث ستكون فرصة للأندية لضمان مكانها فى الأدوار الإقصائية، بينما سيخوض بعضها معركة للبقاء فى المنافسة.



لقاء ضمان البقاء فى الثمانية الكبار

تعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة من أبرز مباريات هذه الجولة. يدخل فريق دورتموند المباراة فى وضع مطمئن حيث يحتل المركز الرابع بـ١٢ نقطة، ويحتاج إلى الفوز لضمان تأهله إلى دور الـ١٦ مع وجود احتمال فى منافسة برشلونة على صدارة المجموعة.

فريق برشلونة، الذى يقدم أداء جيدا فى البطولة، يسعى لتحقيق الفوز لضمان بقائه فى الثمانية الكبار والتأهل دون أى تعقيدات.

ستكون هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، خاصة فى ظل القوة الهجومية التى يمتلكها كل منهما. سيكون اللقاء فرصة لهجوم برشلونة القوى ضد دفاعات دورتموند الصلبة.



لقاء الجريحين

مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتى هي واحدة من المباريات الكبيرة التى تسعى لتضميد جراح أصحابها. مانشستر سيتى التائه فى أحزانه من هزائم متتالية فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا لا يمكنه أن يسمح بأن يترك هذه المباراة دون أن يُؤكد أن حامل اللقب ما زال متواجدًا وبقوة.

بينما يدخل يوفنتوس اللقاء فى حاجة للفوز لضمان التأهل وهو فى المركز الـ١٩، وعلى الرغم من أن الفريق الإيطالي يعاني من بعض المشاكل هذا الموسم، سيتعين على يوفنتوس أن يقدم أداءً تكتيكيًا محكمًا، خاصة أن مانشستر سيتى يتمتع بقوة هجومية لا يُستهان بها بقيادة بيب جوارديولا.



لقاء سهل



مباراة أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا تمثل فرصة لفريق أتلتيكو مدريد لضمان تأهله إلى دور الـ١٦ ضمن الفرق من المراكز التاسع إلى الـ٢٤. على الرغم من أن سلوفان براتيسلافا لم يقدم أداءً قويًا هذا الموسم، إلا أن الفريق يسعى لخوض المباراة بحماس للظهور بمستوى جيد قبل الخروج من البطولة.

أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، يعتمد على دفاعاته القوية والهجمات المرتدة السريعة التي ستكون حاسمة فى مواجهة فريق سلوفان براتيسلافا. من المتوقع أن يسيطر أتلتيكو على مجريات المباراة، لكنه سيحتاج إلى التركيز لضمان الفوز.



لقاء التأمين



تأتي مباراة آرسنال ضد موناكو لتكون واحدة من المباريات الحاسمة فى هذه الجولة. يدخل آرسنال المباراة وهو فى حاجة ماسة للفوز لتأمين مكانه فى دور الـ١٦، حيث لم يكن مستواه ثابتا فى دورى الأبطال هذا الموسم. آرسنال سيواجه موناكو الذى يقدم أداءً جيدًا فى البطولة، وقد يشكل منافسة قوية للفريق الإنجليزي.

على الرغم من أن آرسنال يملك الأفضلية فى هذه المباراة على أرضه، إلا أن موناكو سيكون خصمًا قويًا يسعى للعودة بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل. سيكون اللقاء تكتيكيًا بحتًا، ويعتمد على استغلال كل فريق للفرص الهجومية المحدودة.



ميلان وسلسلة انتصارات قارية



يسعى ميلان الإيطالى إلى استكمال سلسلة فوزه فى البطولات القارية، والتى بدأها بالفوز على كلوب بروج، ثم المفاجأة أمام ريال مدريد، والجولة الماضية أمام سلوفان براتيسلافا.

يسعى ميلان لضمان التأهل إلى دور الـ١٦، حيث يقدم الفريق أداء رائعًا فى البطولة هذا الموسم.

ميلان يأمل فى الفوز على سرفينا زفيزدا الذى لم يظهر بمستوى قوى فى مباريات دور المجموعات. سرفينا زفيزدا سيكون بحاجة إلى معجزة للبقاء فى المنافسة على التأهل، لكن ميلان يعد المرشح الأقوى للفوز فى هذه المباراة بفضل خبرته القارية وقوته الهجومية.



وتستكمل الجولة بمباريات ليل الفرنسى أمام شتورم غراتس النمساوي، وبنفيكا البرتغالى أمام بولونيا الإيطالي، وفينورد روتردام الهولندى أمام سبارتا براج التشيكي، وشتوتجارت الألمانى أمام يونج بويز السويسري.

تمثل الجولة السادسة من دورى أبطال أوروبا ٢٠٢٤/٢٠٢٥ فرصة حاسمة للأندية الأوروبية لتأكيد تأهلها إلى أدوار الـ١٦ من البطولة الأكثر شهرة على مستوى الأندية.

المباريات ستكون مليئة بالتكتيك والإثارة، حيث تسعى كل الفرق لتحقيق هدفها فى التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ستكون هذه الجولة فرصة لإثبات قدرة الفرق على المنافسة فى أكبر البطولات الأوروبية، بينما ستظل بعض الأندية تأمل فى الحصول على فرصة للبقاء فى المنافسة.

