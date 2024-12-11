قائمة هاني أبو ريدة تعتلي عرش الجبلاية حتى 2028

تسلمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة مقاليد اتحاد الكرة رسميًا، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر لاختيار مجلس جديد لإدارة شئون الجبلاية لمدة ٤ سنوات كاملة.

ولم تتقدم أي قوائم أخرى لمنافسة قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة لتعتلي القائمة عرش الكرة المصرية لمدة ٤ سنوات قادمة حتى ٢٠٢٨، وتقوم لجنة من وزارة الشباب والرياضة بعملية التسليم والتسلم بين المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة والمجلس السابق برئاسة جمال علام.

ويأتي هذا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، وتقوم اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة بإنهاء أعمال التسليم والاستلام فى الاتحادات الرياضية، وذلك فور انتهاء كل جمعية عمومية مباشرةً فى كل اتحاد على حدة.

وتعمل اللجان المعنية بأعمال التسليم والتسلم فى ضوء إجراءات صارمة ومشددة لمراعاة الضوابط المالية،الإدارية، والفنية بين المجالس السابقة والجديدة بطريقة منظمة ووفقا للوائح والقوانين المنظمة، مما يضمن استمرارية العمل دون أى انقطاع أو مشكلات.

وتضم قائمة المهندس هانى أبوريدة عددًا من الشخصيات وهم: خالد الدرندلي يستمر خالد الدرندلي فى منصبه كما هو كنائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعمل الدرندلي من قبل داخل النادي الأهلي وكان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء قبل استبعاده من قائمة الكابتن محمود الخطيب فى الانتخابات السابقة وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة والعديد من الدورات التدريبية فى المجال المصرفي من مؤسسات محلية ودولية.

أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج ورئيس نادي أخميم الرياضى حمادة الشربيني اسمه بالكامل محمد محمود يونس الشربيني وشهرته حمادة الشربيني، ورئيس لجنة كرة الصالات باتحاد كرة القدم فى عام ٢٠١٤، ورئيس منطقة القاهرة لكرة القدم الحالى مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي السكندري عندما حصل على أكبر عدد أصوات فى تاريخ انتخابات النادى بما يتجاوز ٧ آلاف صوت بنسبة ٧٤٪ من المصوتين، وعضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين فى مصر عام ١٩٩٧.

طارق أبو العينين رجل أعمال ونائب رئيس مجموعة كليوباترا الاستثمارية، ونائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا.

محمد أحمد حسين مدير فني سابق فى أندية الجونة والنجوم، وعمل لفترة في أكاديميات الناشئين لنادى باريس سان جيرمان، وهو صاحب فكرة إنشاء الدورى المصري للهواة ورجل أعمال، ويمتلك شركة للاستثمار الرياضي في أفريقيا.

وليد عمر عبد الجواد نجم المقاولون العرب السابق ورجل أعمال حالي ومستثمر فى المجال الرياضى ومالك نادي جولدي.

إيناس مظهر المنسق الإعلامي السابق لاتحاد الكرة ومنتخب مصر، وصحفية مصرية وكانت المسئولة عن صوت مصر فى اختيارات جوائز الأفضل للكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وفى نفس السياق وضعت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عددًا من الملفات الهامة على رأس أولويات المجلس الجديد فى مقدمتها تشكيل اللجان الجديدة لاتحاد الكرة بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع خبير تحكيم أجنبى فى أسرع وقت لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية، ووضع خطط طويلة الأمد لتطوير المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات العمرية. والتركيز على إعداد المنتخب الأول لتحقيق نتائج مميزة في البطولات الأفريقية والعالمية. وتواجه القائمة عددا من التحديات المتوقعة على رأسها محدودية الموارد المالية لبعض الأندية. وتطوير البنية التحتية فى المحافظات وتحقيق التوازن بين مصالح الأندية الكبيرة والصغيرة.