واقعة مأساوية بالمنيا.. أب يقتل ابنته بعدة طعنات

فى واقعة مأساوية شهدت محافظة المنيا، جريمة بشعة استطاع فيها الأب أن يتجرد من مشاعر الإنسانية حين أقدم على قتل ابنته العشرينية فى ظروف غامضة.

أب يقتل ابنته بالمنيا بعدة طعنات

تفاصيل حادثة قيام أب بقتل ابنته بالمنيا

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء مجدي سالم مدير امن المنيا إخطارا من يتضمن قيام أب بإنهاء حياة ابنته طعناً بالسكين داخل المنزل بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين قيام “ م.ك” بقتل ابنته في العقد الثاني من عمرها، وقام بتسديد ٣ طعنات نافذة أدت إلى وفاتها، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا الجامعى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

التحقيق فى واقعة قيام أب بقتل ابنته بالمنيا

وأمرت جهات التحقيق بمعاينة الجثة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، بالإضافة إلى تكليف البحث الجنائي باستكمال التحري عن الواقعة، وتم التحفظ على الأب المتهم تحت تصرف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.