العلاقة بين ممارسي العلاقات العامة والإدارة العليا بالجامعات في رسالة ماجستير بإعلام المنيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 11:18 م

حصل الباحث أحمد محمد إبراهيم محسب، مدير العلاقات العامة بجامعة المنيا، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، في رسالة بعنوان " أنماط العلاقة بين الممارسين والإدارة العليا بالجامعات المصرية وانعكاسها على فاعلية نشاط العلاقات العامة " من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد سعد إبراهيم، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، رئيسًا ومشرفًا، والدكتورة أماني ألبرت أديب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مناقشًا، والدكتورة رحاب محمد أنور، أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا، مناقشًا، والدكتور محمد لطفي زكريا، أستاذ الإعلام المساعد، بكلية الآداب جامعة المنيا، مشرفًا.

حضر المناقشة د. جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأسبق، و.د ىمحمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا السابق لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، ود أيمن حسانين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور طه سعيد المستشار القانوني لجامعة المنيا ود أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية، و.د ابراهيم أبو الخير عميد كلية الاداب جامعة المنيا، ود جمال صدقي عميد كلية الفنون جامعة المنيا، و.د مروة الشريعي عميد كلية الألسن جامعة المنيا، ود محمد الجلاب وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، ومحمود الليثي مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس جامعة المنيا.



استهدفت الدراسة التعرف على أنماط العلاقة بين الممارسين والإدارة العليا في الجامعات المصرية ودورها في زيادة فاعلية نشاط العلاقات العامة، والتعرف على الطرق والأساليب والأنماط العلمية التي تستخدمها وتعتمد عليها إدارة العلاقات العامة في الجامعات المصرية محل الدراسة، وكذلك التعرف على العلاقة بين دور الإدارة العليا في الجامعات المصرية لدور العلاقات العامة وبين زيادة فاعلية العلاقات العامة في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى معرفة مدى اعتماد الجامعات المصرية على أنشطة العلاقات العامة، واستخدم الباحث منهج المسح ، مطبقًا أداتي الاستبيان، والمقابلة المقننة لتحقيق أهداف البحث، حيث طُبق الاستبيان على عينة قوامها 154 من ممارسي ومديري العلاقات العامة بالجامعات المصرية، كما طُبقت المقابلة على 10 مفردات، من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

أظهرت نتائج الدراسة، أن إدارة العلاقات العامة تتبع للتصنيف الإداري داخل الجامعة لرئيس الجامعة، كما أن لإدارة العلاقات العامة سياق إداري وتنظيمي تقوم بممارسة قيم المسئولية الاجتماعية للمؤسسة، وإبراز دورها، فضلًا عن دورها بحل الأزمات بشكل احترافي من خلال برامج موضوعه مسبقًا، وحل الشكاوى، كما لديها هيكل إداري واضح يعتمد على مركزية القرار وليس مركزية التنفيذ .

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة تكاملية بين طبيعة العلاقة بين ممارسي العلاقات العامة وإدارة الجامعة، ووجود علاقة ارتباطيه طردية دالة إحصائياً بين أدوار الإدارة العليا وممارسي العلاقات العامة بالجامعات المصرية وفاعلية نشاط العلاقات العامة.

من جانبها أشادت اللجنة بمستوى الرسالة وإجراءاتها المنهجية وانضباط مقاييسها وتطبيقها ، مثمنة نتائجها وما توصلت له.