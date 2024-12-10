أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام المصريين التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025.
شهدت القائمة تغييرا ملحوظا في اعتماد الحكام.
حيث شهدت استبعاد كل من الحكم الدولي محمد عادل والحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، وذلك لعدة اسباب مختلفة.
تم استبعاد محمد عادل بسبب تجاوزه الحد الأقصى للسن المسموح به في القوائم الدولية، فيما اعتزل إبراهيم نور الدين التحكيم بشكل نهائي.
البوابة سبورت
تعرف علي سبب استبعاد الثنائي إبراهيم نور الدين ومحمد عادل من الفيفا
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام المصريين التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام المصريين التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025.