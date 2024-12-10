دماء داخل المنزل.. عامل يقتل شقيقه الأصغر بسبب رش المياه في البدرشين

دائما ما تكون العلاقات والروابط الأخوية هي الأقوى، فالشقيق هو السند والضهر الذي تتكئ عليه، تبوح له أسرارا لا تستطيع إخبارها والديك، وهذا ما عهدناه ومتعارف عليه وما تحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر؛ حيث يكون منزل العائلة الأكثر دفئاً يملؤه صوت الضحك ولم لا فإنه المنزل الذي شهد نشأة الإخوة منذ نعومة أظافرهم ولكن قد تمحي الخلافات تلك الروابط ويتحول منزل العائلة إلي مسرح جريمة يقتل فيه الأخ شقيقه.

أخ يقتل شقيقه

نزغ الشيطان بين الإخوة وتحول الحب والمودة إلى قسوة وغلظة قلب تدفع صاحبها لاستباحة دم ابن والديه، وهذا ما حدث في احدي قري مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، عندما تجرد أخ من مشاعر الإنسانية وراح ليقتل شقيقه الأصغر طعنا بسلاح أبيض والسبب رش المياه.

البداية عندما كان الأخ الأصغر "أشرف" صاحب الأربعين عاما، عائدا من الخارج ووجد شقيقه الأكبر "عماد" الذي يكبره ب5 أعوام، يرش المياه أمام منزلهم بغزارة حيث انزلقت قدما الأخ الأصغر وسقط في الشارع واتسخت ملابسه، وعند دخوله المنزل بدأ العتاب بين الشقيقين علي رش المياه، الأخ الأصغر مستاء لما حدث له واتساخ ملابسه والأخ الأكبر لا يهمه ما حدث واشتد النقاش بينهما وتحول لتراشق بالألفاظ.

جثة والقاتل شقيقه

لم يكن المشهد وليد اليوم بل كانت الخلافات متراكمة بين الأخين، الأخ الأكبر دخل في مشاجرة مع شقيقه وأظهر له كل ما كان يخفيه في جعبته، حتي وصل الأمر بينهما للتشاجر بالأيدي، "عماد" أوغر صدر شقيقه "أشرف" فكيف له رفع يده عليه؟، ونزغ الشيطان بين الشقيقين وأمسك الأخ الأكبر بسكين المطبخ مهددا أخاه، ولكن لم ينته التهديد إلا بالتنفيذ، سكين المطبخ داخل بطن شقيقه والذي سقط قتيلا، الدماء تلوث يدي القاتل، هكذا كان المشهد داخل منزل الأسرة والذي تحول لساحة قتال بين الأشقاء أحدهما قتل وبعد ساعات يواريه التراب والأخ قاتل ينظر لا يري سوي حبل المشنقة أمام عينيه.

بلاغ بجريمة قتل

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقي الرائد أحمد يحيى رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة داخل أحد المنازل ووجود قتيل.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "أشرف" 40 سنة، عامل، به آثار طعنة نافذة بالبطن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه المدعو "عماد" 45 سنة، عامل، بسبب قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم لقيامه برش المياه بالطريق أمام منزلهم، فانزلقت قدمه، وعندما عاتب شقيقه الأكبر، أقدم الأخير على طعن شقيقه بسكين مطبخ ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمججججج وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

قرارات النيابة

وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، وواجهت النيابة العانة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط وأقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما أخرى، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.