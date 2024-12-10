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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.
تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقته  وضٌبط بحوزته ( 2 بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 3 كيلو جرام حشيش ، – 6 كيلو جرام بانجو ").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية تبادل إطلاق النيران مع القوات مخدرات بمديرية أمن أسوان