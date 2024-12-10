وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.
تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقته وضٌبط بحوزته ( 2 بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 3 كيلو جرام حشيش ، – 6 كيلو جرام بانجو ").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.
وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.