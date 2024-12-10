تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان عن قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.

تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقته وضٌبط بحوزته ( 2 بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 3 كيلو جرام حشيش ، – 6 كيلو جرام بانجو ").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

