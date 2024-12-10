تفاصيل سقوط نصاب التجمع في قبضة الأمن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكترونى ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإيقاع بضحاياه ، زاعماً لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ،و بحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .