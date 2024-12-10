تدريب أطباء التكليف الجدد بالفيوم على البرامج الفنية للرعاية الأولية

اختتمت إدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير الإدارة الدورة الثانية الخاصة بتدريب أطباء التكليف الجدد على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأولية، وذلك بإشراف الدكتور سامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أطباء التكليف في الفيوم يتدربون على البرامج الفنية للرعاية الأولية

تدريب ٧٥ طبيبا في الفيوم على البرامج الفنية للرعاية الأولية



تم تدريب ٧٥ طبيبا لمدة 3 اسابيع على الرعاية الأساسية وطب الأسرة

والاحتياجات الخاصة واساسيات السونار واعمال الوقائى ومكافحة العدوى والمهارات الإدارية والشئون القانونية، والصحة انجابية والأمراض الغير سارية، والنيابات

والإسعافات الأولية، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، ورعاية امومة وطفولة.



قام بالتدريب كلا من الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية، والدكتور محمد عبد التواب مدير عام الشئون الوقائية والدكتور محمود جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى، والدكتور عصام السيد اخصائى الجراحة العامة، وخالد احمد السيد مدير الشئون القانونية بالمديرية، والدكتورة دعاء يحيى مدير مركز الارشاد الوراثى، والدكتورة مى مخلوف مدرب معتمد زمالة طب الاسرة، والدكتورة اسماء فايز عضو ادارة الرعاية الاساسية، والدكتورة زينب سعد عضو ادارة الرعاية الاساسية.

جانب من التدريب بمديرية الصحة بالفيوم

تدريب عملى على السونار فى مستشفى الفيوم العام

تم التدريب بقاعة التدريب بمستشفى الرمد وقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر، وقاعة الدكتور احمد عثمان بمديرية الصحة، كما تم تدريب عملى على السونار فى المستشفى العام بمعرفة الدكتورة امل سعد رئيس قسم الاشعة بمستشفى الفيوم العام.

فى نهاية التدريب قامت الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية بتسليم المتدربين شهادات اتمام الدورة التدريبية وتم التقاط الصور التذكارية معها، وقام بالتنسيق للتدريب كلا من : منار محمود، وسالى سعد.