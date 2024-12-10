تفاصيل العثور على جثة طالب مذبوحًا في سمالوط بالمنيا

فى مشهد حزين تجردت فيه مشاعر الإنسانية شهدت عزبة النواهي التابعة لقرية طرفا البحرية بمركز سمالوط غرب محافظة المنيا، منذ قليل واقعة مأساوية، حيث تم العثور على جثة طالب في العقد الأول من عمره، مذبوحًا في ظروف غامضة.

تفاصيل العثور على جثة طالب بالمنيا

أهالى القرية يعثرون على جثة طالب

فى البداية، تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي القرية يفيد بالعثور على جثة طالب فى العقد الأول من عمرة 16 عامًا طالب بعزبة النواهي التابعة لقرية طرفا البحرية، ما أثار حالة من الذعر والحزن بين سكان المنطقة.

القوات الأمنية تنتقل إلى موقع البلاغ

وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات الأولية، ومعاينة جثة الطالب وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة وجاري معاينه النيابة والتى أمرت بندب مفتش صحة المركز و الطب الشرعي للفحص و لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز الجريمة

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لبدء التحقيقات، وتم استدعاء عدد من الأهالي القريبين من موقع الحادث للاستماع إلى أقوالهم وتولت النيابة العامة التحقيق .