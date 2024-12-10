الفرق الكشفية الكنسية بسوريا : سنسهم في بناء السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي

اجتمعت الفرق الكشفية الكنسية بالتنسيق مع المطران جورج أسادوريان مطران الأرمن الكاثوليك بدمشق والموسنيور جورج باهي مع فريق من منظمة LACU واحمد بكورة عضو القيادة السياسية للائتلاف الوطني السوري للبحث في تفعيل دور الفرق المحلية ولجان التنمية المجتمعية في بناء السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي في دمشق.

خلال اللقاء تم التأكيد على مشاركة المكون المسيحي في بناء سوريا وحفظ دور ومكان وحقوق كل المكونات السورية وتعبئة الفراغ الموجود في هيكلية الدولة من كل أطياف المجتمع السوري.

وتفعيل دور الكشافة الكنسية هذه المؤسسات المنظمة والتي لها الباع الطويل في العمل المجتمعي.