غموض مستقبل سوريا .. خبراء غربيون يحذرون من سيناريو تقسيم البلاد إلى مناطق مستقلة

قوى المعارضة السورية غير متجانسة ولا تشترك فى رؤية متماسكة.. والخطر كبير إذا فشلوا فى الاتفاق على طريقة الحكم

تنظيم "داعش" الإرهابى ينتشر في مناطق صحراوية واسعة.. ويقضى أيامه فى إعادة تشكيل نفسه وإطلاق عملياته

الارتياح الذي يشعر به كثيرون بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا ينبغي أن يعمينا عن حقائق كثيرة.. إن نظرة سريعة إلى مستقبل سوريا تكفي لإصابة المرء بالدوار. إن الجماعات المتمردة التي استولت على السلطة في غضون أيام قليلة لا تشترك في برنامج الائتلاف الوطني السوري، وهو هيئة سياسية معارضة غير متجانسة ومحتضرة في المنفى، والتي كانت تتفاوض على مستقبل البلاد مع الجهات الفاعلة الدولية لمدة عشر سنوات. على العكس من ذلك، انخرطت أسراب المتمردين هذه، وغالبيتها جهادية إسلامية، في سباق حقيقي مع الزمن خلال الأيام الأخيرة لنظام الأسد، من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي وتقديم أنفسهم من موقع قوة لإعادة تشكيل البلاد بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بطريقتين: بالمفاوضات أو بالدم. "لا تزال المعارضة السورية منقسمة بشكل خاص، وجميع هذه الفصائل لا تشترك في رؤية متماسكة لمستقبل سوريا" حسبما يحذر نيكولاس هيراس، المتخصص في شئون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز في واشنطن، ويرى أن سوريا تواجه مصير الصومال من حرب أهلية دائمة إذا لم تجد قوى المعارضة هذه اتفاقًا لحكم البلاد، ناهيك عن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" الذي لا يزال كبيرًا ويحوم في خلفية الصراع الحالي.

الرابح الأكبر في هذا التسلسل هو هيئة تحرير الشام، وهي المجموعة التي قادت التمرد للاستيلاء على حلب، ثم حماة وحمص ودمشق. الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، فهؤلاء الإسلاميون ينصبون أنفسهم كحكام المستقبل للبلاد. وكان هجومهم العسكري مصحوبًا بهجوم ساحر بين الرأي العام الدولي، من أجل اكتساب الشرعية والاحترام في الخارج، إلا أن زعيمهم أبو محمد الجولاني لا يزال موضع شك.

الجولانى عضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق، ثم أسس هذا الجهادي البالغ من العمر 42 عامًا تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا، قبل أن يبايع تنظيم القاعدة في عام 2013. وانفصل عن تنظيم القاعدة في عام 2016 ويدعي الآن أنه يحارب الجماعات الإرهابية مثل داعش. وفي السنوات الأخيرة، نفذ الجولاني عملية من العمل المتعمق مع وسائل الإعلام العالمية لتلطيف صورته. لقد زعم هذا الجهادى الإسلامي بسهولة، على سبيل المثال لشبكة CNN في اليوم السابق للاستيلاء على دمشق، أنه "ابتعد منذ فترة طويلة عن الجهاد الدولي" وأنه يمنع استخدام الأراضي الخاضعة لسيطرته لارتكاب هجمات في الغرب. وفي إدلب، المدينة التي حكمها لمدة خمس سنوات، تم التسامح مع الجماهير المسيحية، ويبدو أن الأقليات الكردية أو الدرزية لم تتعرض لسوء المعاملة.

لكن الواضح أن الحذر لا يزال في محله.. ولا يزال الجولاني على قائمة الإرهابيين المطلوبين في الولايات المتحدة، مع مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يأتي برأسه، وإن ترددت أنباء تشير إلى رفع اسمه فجأة من هذه القوائم فى تصرف غير مفهوم للإدارة الأمريكية، إذا كان ذلك قد حدث بالفعل. يقول نيكولاس هيراس، الذي كان يدرس سيناريوهات سوريا ما بعد الأسد لأكثر من عشر سنوات: "ترى هيئة تحرير الشام نفسها في طليعة الثورة السورية وستحاول أن تتمتع بأكبر قدر ممكن من السلطة في سوريا المستقبل. ولكن تظل منظمة استبدادية تفضل العمل خلف الكواليس، خلف عرش الملك، وهو نموذج نجح بشكل جيد للغاية في شمال غرب سوريا، ولكن من الصعب نقله إلى البلد بأكمله، فليس لدي أي ثقة في هذه المنظمة، مما يعني أنه ما لم يكن هناك دعم أجنبي كبير، فإن هيئة تحرير الشام سوف تجد صعوبة كبيرة في حكم سوريا بأكملها".

ويتمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا في تقسيم الأراضي السورية إلى مناطق إدارية، مع كيانات مختلفة تمامًا تحكمها. وقد أدت السنوات الثلاثة عشر من الحرب الأهلية إلى بروز دور القوة المحلية فى كل منطقة. يوضح فابريس بالانش: "لقد رجع السكان إلى التضامن الأساسي (العشيرة أو القبيلة أو المجتمع المحلى) وسيكون من الصعب التوفيق بين الجميع، خاصةً وأن البلاد منقسمة بين كيانات مسلحة مختلفة".

وفي الشمال، استغلت الميليشيات المدعومة من دولة مجاورة الفوضى لإعادة إطلاق قتالها ضد الأكراد؛ وفي الجنوب، تعمل إسرائيل بشكل استباقي على حدودها من خلال ضرب الجماعات الجهادية وقصف مصانع الأسلحة التي يمكن أن تقع في أيديهم؛ وفي الشرق، لا تزال شبكة تنظيم الدولة الإسلامية موجودة في مناطق صحراوية واسعة، حيث يقضي التنظيم الإرهابي وقته. و"من المحتمل أن ينتظر تنظيم داعش لفترة أطول قليلًا قبل أن يعيد تشكيل نفسه بالكامل"، وفقًا لتقديرات نيكولاس هيراس، حيث "يأمل التنظيم أن يتمكن من الاستفادة من الفوضى الأكبر في هذه البيئة في سوريا ما بعد الأسد"، بينما أصبحت سجون النظام فارغة، بعد إطلاق سراح المئات من الجهاديين إلى جانب المدنيين مع عدم وجود أحد للسيطرة عليهم.

لا شك أن الوضع الأكثر خطورة - والأكثر حسمًا - يتجلى في غرب سوريا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. في هذه المنطقة يعيش جزء كبير من الأقلية العلوية (12% من سكان سوريا)، وهي فرع من المذهب الذي تنتمي إليه عشيرة الأسد. ويقول فابريس بالانش: "بعد أكثر من خمسين عامًا من الولاء لنظام الأسد، يخاطر العلويون باعتبارهم مذنبين جماعيًا مع النظام".. بعد سنوات من الحرب الأهلية التي شهدت عنفًا لا يصدق، هل نشهد تحولًا سلميًا؟ إن الأيام المقبلة سوف تكشف الكثير عن مستقبل سوريا، ومستقبل الأمن الإقليمي.