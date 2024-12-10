رئيس مدينة مطاي يترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

نفذت الوحده المحليه لمركز و مدينة مطاي برئاسة تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينه، مطاى ازاله ١٣ حالة تعدي بحضور فضل الجبالي نائب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه، وبمعاونه قوات أمن المنيا، وقوات الشرطه بمركز مطاي.



ضمن أعمال المرحة الثالثة للموجة ٢٤ لإزالة التعديات بطاى

مطاى إزالة ١٣ حالة تعدي على الأراضي الزراعية



قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله ١٣ حاله تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز، عباره عن ٨ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقريه حلوه، وعدد ٥ حالات تعدي بقريه منبال باجمالي أزاله ١٣ حاله

تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون