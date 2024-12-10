بدء التحضيرات لعيد الميلاد المجيد في مدخل كاتدرائية النبي إلياس بحلب

قام المتروبوليت بحلب سوريا أفرام معلولي، مع الشبيبة الأرثوذكسية في مدينة حلب التحضيرات لموسم عيد الميلاد المجيد، حيث باشرت بتزيين مدخل كاتدرائية النبي إلياس بشجرة الميلاد الجميلة، إضافة إلى تجهيز المغارة التي تمثل مشهد ولادة المسيح عليه السلام.

وتم تزيين الشجرة بأضواء ملونة وزينة فاخرة، ما أضفى على المكان أجواء من الفرح والبهجة، مع تقديم لمسات فنية تظهر روح عيد الميلاد المجيد. كما تم تجهيز المغارة الصغيرة داخل الكاتدرائية لتكون مركزاً لاحتفالات عيد الميلاد، حيث سيجتمع المؤمنون في قداس منتصف الليل للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

تأتي هذه التحضيرات في إطار تعزيز روح الوحدة والتآخي بين أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في حلب، مع الإشارة إلى أن هذه التحضيرات تشمل أيضاً تنظيم فعاليات خاصة بالأطفال والشباب خلال فترة الأعياد.

وتتطلع الشبيبة الأرثوذكسية إلى أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز الروح الدينية في المجتمع، وتعكس الصورة المشرقة للعيد في قلوب المؤمنين، مع أمل أن يكون موسم الميلاد هذا مليئاً بالسلام والمحبة لجميع أبناء حلب.