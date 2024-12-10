مركز التخاطب ببدواي يحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "مكتب قادرون باختلاف"(مركز التخاطب) بمركز شباب بدواي التابع لإدارة شباب المنصورة، اليوم الثلاثاء إحتفالية باليوم العالمي للاشخاص ذوى الإعاقة، بمشاركة عدد 50 طفل وطفله من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك بنادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة.

جانب من الإحتفالية





الإحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة





فيما يمثل الإحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوى الإعاقة، دعوة عالمية لتعزيز الإدماج والكرامة الإنسانية. ويتمحور حول هدف رئيسي وهو تغيير النظرة السلبية أو الدونية التي قد تواجه هذه الفئة من المجتمع، مع التأكيد على أن الإعاقة ليست عائقا أمام الإنجاز. بل هي جزء من التنوع الإنساني الذي يُثري المجتمع إذا تم دعمه بالشكل الصحيح.

تضمنت فعاليات الإحتفالية العديد من الفقرات، بمشاركة الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة بمركز التخاطب بمركز شباب بدواي، وتمثلت هذه الفقرات فى فقرة غنائية واستعراضية، وعروض مثيرة من العرائس التى تمثل شخصيات كرتونيه محبوبه لدي الأطفال من ذوى الهمم، بالإضافة إلى فقرة رقصة التنورة، وفقرة الأراجوز، كما تمثلت مظاهر الإحتفال فى رسم على وجوه الأطفال من ذوى الهمم، وتوزيع الهدايا عليهم، من أجل رسم البسمه على وجوههم وعلى وجوه أولياء الأمور أثناء الإحتفالية.

في نفس السياق كان النصيب الأكبر من جذب إهتمام الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وأسرهم والحضور أثناء الإحتفالية، هى فقرة المسرحية والتى تحمل عنوان مؤثر لمس قلوب الحاضرين وهى " بالأمل لا مستحيل"، والتى تحمل رساله فى غاية الإنسانية لكل اب وأم رزقهم الله ابن أو ابنه من ذوى الهمم والقدرات الخاصة،

نحو تشجيع ابنائهم، وتنمية ما يمتلكون مهارات وقدرات، فقد يصبحون فى يوم من الايام عباقرة من المبدعين والرياضيين، لهم شأن كبير في مجالاتهم. ومن هؤلاء عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والأديب مصطفى صادق الرافعي، هذا بالإضافة إلى أبطالنا من الرياضيين، أمثال: إبراهيم حمدتو، والسباح مصطفى إبراهيم خليل.

الجدير بالذكر أن الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ودمجهم في المجتمع.

جاءت فعاليات الإحتفالية بحضور الدكتورة نانسي سمير عبد المنعم منسق مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و خيري عباس رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، و رضا رمضان جريدة المدير التنفيذي بمركز شباب بدواي، و فاطمه رفيق الجميعي مدير مركز التخاطب ببدواي، وأخصائيين التخاطب القائمين على العمل بمركز شباب بدواي.

كنا جرى توجيه الشكر والتقدير لنادى الحوار للألعاب الرياضية، بقيادة المحاسب إيهاب صفوت فوده رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالنادي على استضافتهم لاحتفالية مركز التخاطب بمركز شباب بدواي، باليوم العالمي للاشخاص ذوى الإعاقة، والشكر موصول للدكتورة نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف، ومجلس إدارة مركز شباب بدواي، والسادة الاخصائيين بمركز التخاطب على التنظيم والتنسيق حتى خرجت الإحتفالية بالصورة المشرفة.

يأتي تنفيذ فعاليات إحتفالية مركز التخاطب ببدواي باليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة هدي ابو ضيف، مكتب قادرون باختلاف، والدكتور عمر سيد المنسق الفنى العام لمراكز التخاطب، والدكتورة نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف، ومحمد الرفاعي مدير إدارة شباب المنصورة.

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