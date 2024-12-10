نتنياهو: سنقوم بما هو ضروري لأمن إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ليس لدى إسرائيل أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، ولكننا نعتزم القيام بما هو ضروري لأمننا.

وقال نتنياهو - من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب حسبما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - "من أجل أمن إسرائيل، وافقت على قصف سلاح الجو للقدرات العسكرية الاستراتيجية التي تركها الجيش السوري حتى لا تقع في أيدي قوى معادية"، وذلك في إشارة إلى عملية "سهم باشان".

وأضاف "نريد أن تكون لنا علاقات مع النظام الجديد في سوريا، ولكن إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة تأسيس نفسها في سوريا أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي نوع من الأسلحة إلى حزب الله أو هاجمنا - فسنرد بقوة والثمن سيكون باهظا".

