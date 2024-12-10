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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للزمالك تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني

أعمال التسجيل
أعمال التسجيل
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أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضوا من إجمالي 112391 عضوا يحق لهم الحضور. 

وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.

 وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم إرساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرسال الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. 

وضمت الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، إذ جرى تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة. 

وكان التسجيل بالجمعية العمومية بدأ في الملعب المفتوح للكرة الطائرة والسلة بين صالتي 1 و2، بمقر النادي، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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