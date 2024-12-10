حسام المندوه: مجلس إدارة الزمالك يقدر أعضاء الجمعية العمومية

أعرب الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق نادي الزمالك، عن تقديره التام واحترامه لأعضاء النادي، بعد انتهاء أعمال التسجيل في الجمعية العمومية العادية.

وأبدى أمين صندوق نادي الزمالك سعادته بثقة أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الإدارة لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضاف الدكتور حسام المندوه، أن المجلس دائماً ما يعمل على وضع الزمالك في المكانة التي يستحقها.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضو من إجمالي 112391 عضو يحق لهم الحضور.

وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم ارساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرساله الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.