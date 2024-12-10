وزارة الشباب تحتفي بإنجاز أبطال المشروع القومي للموهبة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية

شهدت بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة والرومانية، التي أُقيمت في صالة اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2024، إنجازًا جديدًا لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

شهدت البطولة مشاركة 88 لاعبًا من 8 دول هي: أمريكا، روسيا، الصين، بلغاريا، أفغانستان، الأردن، مصر، والعراق، حيث تنافس 52 لاعبًا في المصارعة الرومانية و36 لاعبًا في المصارعة الحرة.

قال الدكتور أشرف صبحي: "نحن فخورون بالإنجازات التي حققها أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في هذه البطولة الدولية الرفيعة المستوى. تأتي هذه النتائج انعكاسًا لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المواهب المصرية، وتوفير البيئة المناسبة لإعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة على الساحة الدولية. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة مصر الرياضية وتأكيد ريادتها في رياضة المصارعة".

مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في البطولة 20 لاعبًا، بواقع 12 لاعبًا في المصارعة الرومانية و8 لاعبين في المصارعة الحرة. وتمكن الأبطال من حصد 14 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي:

5 ميداليات ذهبية حققها كل من اللاعب فارس عبد الستار، عمر محمد أمين، كريم موسى، علاء محمد سيد، ومحمد مصطفى الشامي.

6 ميداليات فضية حققها كل من اللاعب أحمد عبد الباري، محمد القاسم، عماد غالي يحيى محمد، محمود عادل، حسين محمد عبده، ورحيم إبراهيم.

3 ميداليات برونزية حققها كل من اللاعب روحيم إبراهيم، محمود محمد عمار، ومحمد السعيد عبد النبي.

تعد بطولة إبراهيم مصطفى الدولية منصة مهمة للاعبين المصريين للاحتكاك بمدارس مختلفة في رياضة المصارعة، بما يرفع من كفاءتهم الفنية ويؤهلهم للمنافسات الكبرى مثل أولمبياد الشباب والألعاب الأولمبية. وأكدت الوزارة أن مشاركة الأبطال تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية.

أكدت النتائج التي حققها أبطال المشروع القومي نجاح وزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتوفير فرص حقيقية للاعبين المصريين للمشاركة في البطولات الدولية، ليظل اسم مصر حاضرًا في المحافل الرياضية، وتستمر ريادة البلاد في رياضة المصارعة.