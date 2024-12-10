محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة تاريخ جديد مع ليفربول، حيث استمر في تحطيم الأرقام القياسية بأدائه المميز في دوري أبطال أوروبا.

إنجاز محمد صلاح في آخر مباراة

في المباراة الأخيرة للريدز، أضاف صلاح إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المذهلة، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يصل إلى 50 هدفًا في البطولة الأوروبية، بعد أن افتتح التسجيل للريدز في الدقيقة 63 عبر ركلة جزاء.

وهذا الرقم لم يكن الوحيد الذي سجله الفرعون المصري، بل عزز رقمه كأكثر لاعب من الدوري الإنجليزي مساهمة تهديفية هذا الموسم، متفوقًا على نجوم كبار في القارة الأوروبية.

محمد صلاح يشارك أساسيا مع ليفربول

وشارك نجم مصر في المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للريدز، وتمكن من افتتاح النتيجة للضيوف في الدقيقة 63 عبر ركلة جزاء.

أول عربي وإفريقي يصل إلى 50 هدفا في إنجلترا

محمد صلاح أول عربي وإفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال بهذا الهدف، وصل الفرعون المصري إلى هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحقق هذا الرقم، والحادي عشر في تاريخ البطولة (بما في ذلك 4 أهداف في الأدوار التمهيدية).

كما عزز محمد صلاح رقمه كأكثر لاعب من الدوري الإنجليزي مساهمة تهديفية هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث قدم 28 مساهمة تهديفية، متفوقًا على أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. (16 هدفًا – 13 تمريرة حاسمة) وليس ذلك فقط، عادل الفرعون رقم ستيفين جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، كأكثر لاعب مسجلًا لركلات الجزاء مع الفريق في دوري الأبطال (6 أهداف).