غدًا سلطنة عمان تحتفل بذكرى "يوم قوات السلطان المسلحة" تعزيزًا للإنجازات الوطنية

تحتفل سلطنة عمان غدًا الـ 11 من ديسمبر بذكرى "يوم قوات السلطان المسلحة"، التي تعد مناسبة تاريخية غالية تُخلد إنجازات القوات المسلحة العمانية منذ عام 1975م.

تأتي هذه الذكرى تكريمًا لما حققته القوات المسلحة من تقدم وتطور في مختلف المجالات، حيث تمثل رمزًا للعزيمة والإصرار في خدمة الوطن.

يُعد يوم 11 ديسمبر يومًا مجيدًا في التاريخ العسكري العماني، حيث يعكس الجهود المبذولة لبناء وطن آمن ومزدهر. وشهد هذا اليوم انطلاقة كبيرة لسلطنة عمان نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية، ويظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

ويستذكر العمانيون في هذه المناسبة ملحمة الإرادة الوطنية التي قادها السلطان قابوس بن سعيد مع الجنود المخلصين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل رفعة عمان وحمايتها.

واليوم، تواصل سلطنة عمان السير على نهج التطور والازدهار تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي القوات المسلحة اهتمامًا كبيرًا.

وتنظم القوات المسلحة احتفالات متنوعة بهذه المناسبة، تتضمن فعاليات تُبرز التقدم الكبير في مختلف المجالات العسكرية والتنموية، وتؤكد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها تحت رعاية السلطان.