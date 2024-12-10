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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

175 اشتباكًا بين القوات الأوكرانية والروسية خلال يوم واحد

القوات الروسية
القوات الروسية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 175 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - إلى أنه تم رصد 175 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمهم على محور بوكروفسك، لافتة إلى أن الروس نفذوا أمس، 37 غارة جوية وأسقطوا 57 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 4 آلاف قذيفة، من بينها 115 قذيفة باستخدام الصواريخ متعددة الإطلاق ونشر 1617 طائرة بدون طيار.

وتواصل القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة كورسك الروسية.

القوات الروسية القوات الأوكرانية كورسك