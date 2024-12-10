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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. ليفربول أول الصاعدين لدور الـ 16 في بطولة أبطال أوروبا

أحتفال محمد صلاح
أحتفال محمد صلاح
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انتهت منذ قليل مباراة  فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له المحترف المصري محمد صلاح مع  جيرونا الإسباني  ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بفوز ليفربول بهدف دون مقابل والذى احرزه الفرعون المصرى محمد صلاح من علامة الجزاء فى الدقيقة 63 من الشوط الثاني 

العلامة الكاملة 

ليفربول هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الستة حيث وصل الى رصيد 18 نقطة  حيث أنه اصبح رسميًا مؤهلا ضمن الثماني الكبار الى الدور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا وذلك بفضل الفرعون المصري محمد صلاح 

وتعد هذه هي المرة الثانية فقط التي يحقق فيها الفريق بداية مماثلة، حيث سبق وأن فعلها في موسم 2021/2022 عندما فاز في أول سبع مباريات.

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي العلامة الكاملة 18 نقطه دورى أبطال اوروبا