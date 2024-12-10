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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطاع المعامل يتابع جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بالفيوم

تجميع وفحص ٣٤٢٠٧ عينة بمعامل مياه الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام قطاع المعامل بالشركة بمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي من خلال تجميع وفحص ٣٤٢٠٧ عينة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ على النحو التالى : ٣٣١٦٩ عينه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

٩٧٣ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي .

٦٥ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية للتأكد من مطابقة هذه العينات للمعايير البيئية الخاصة بصرف هذه المنشآت والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعي كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لتلك المنشآت. 

وأكد حرص الشركة الدائم واهتمامها بتطبيق وتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج مياه الشرب لضمان حصول المواطنين على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وضمان مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف المعالجة مع متطلبات حماية البيئة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من التلوث. 

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