رئيس شباب النواب: حل رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد يعكس حرص الحكومة على تلبية مطالب المواطنين

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد التوافق على الإسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إنه عرض على رئيس الوزراء ، خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي ،مشكلات ملف الإسكان التعاوني الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ،ووعد رئيس الوزراء وقتها بزيارة المحافظة في القريب العاجل، مشيدا بسرعة استجابة رئيس الوزراء لطلبه وحل مشكلة الإسكان.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن رئيس الوزراء أعلن خلال الزيارة عن تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا للمشروعات والاعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد وهو ما يعكس حرص الحكومة علي تلبية مطالب النواب و تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير علي المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد الدكتور محمود حسين ، أن نواب بورسعيد طالبوا رئيس الوزراء بتطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء وإعلانه تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة هذا المحور ومختلف روافده.

وأشار إلي أن نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد طالبوا أيضا بتطوير محور الطريق الدولي الساحلي فى الجزء من بورسعيدد لدمياط، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بأنه سيكون أولوية أولى مع عدد من الطرق، وخاصة الطرق الرابطة مع شرق بورسعيد، وتحديدا عند مدينة سلام، الذي يسمى طريق المعدية، كما أكد رئيس الوزراء أنه سيعمل على تنفيذ هذا الطريق بصورة فورية، وذلك لدوره في اختصار المسافة الرابطة مع شرق بورسعيد فى زمن قليل لا يتعدى نصف ساعة، مؤكداً أنه بتنفيذ هذا الطريق سيسهم في جذب المزيد من عمليات التنمية لمنطقة شرق بورسعيد.

وكشف رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، عن استجابة رئيس الوزراء لمطالب النواب أيضا ببدء المرحلة الثالثة للمشي السياحي لمحافظة بورسعيد وهو ما أكد رئيس الوزراء علي تنفيذه خلال الفترة القادمة، حيث وجه المهندس مصطفي مدبولي بتكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.